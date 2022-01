CAN 2021 : le Cameroun s’impose face au Burkina Faso

Intelligent sur le terrain, intelligent sur le rectangle vert. L’admiration d’Andrea Pirlo pour Lionel Messi et Cristiano Ronaldo est si grande qu’il lui était impossible de choisir le meilleur d’entre eux.

Beaucoup peuvent penser que la réponse de L’Architetto a été influencée par le fait qu’il a dirigé CR7 à la Juventus. Ce n’était pas le cas.

La réponse que nous vous apportons est sortie en 2019, lors d’une dynamique SPORF, alors qu’il n’avait pas encore entamé son parcours de directeur technique.

«Messi ou Cristiano Ronaldo», était le questionnement qu’il a reçu dans l’exercice Ask Me Anything du média susmentionné. Et le champion du monde, sans trop hésiter, a déclaré : «LES DEUX».

En 2015, alors qu’il jouait encore au ballon, la légende italienne avait déjà exprimé son admiration pour les deux monstres de l’époque (entretien avec le média Vecchia Signora).

Au lieu d’opter pour un, il a préféré les féliciter : «Messi et Cristiano n’ont qu’à être félicités, ils sont d’une autre catégorie. À chaque match, ils marquent deux ou trois buts. C’est incroyable»

La note se prête à se souvenir de ce moment magique parmi les footballeurs les plus constants qui aient jamais existé.

Espérons qu’un jour le dîner proposé par El Bicho sera donné. Et s’ils l’enregistraient et le téléchargent sur un service de streaming, ce serait une bombe.