CAN 2022 : le Cameroun qualifié et premier de son groupe devant le Burkina Faso

Coup dur pour le Gabon. Testés positifs au Covid-19 il y a deux semaines, Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina présenteraient des lésions cardiaques liées au Covid-19. La Fédération gabonaise a donc préféré mettre ses deux joueurs à la disposition de leurs clubs respectifs.

Forfaits lors des deux premières journées de la CAN avec le Gabon en raison du Covid, Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina quittent la CAN en raison de séquelles cardiaques aperçues lors des derniers examens médicaux.

Ces lésions cardiaques se retrouvent chez plus de la moitié des patients atteints du Covid-19, selon une étude menée à l’University College London.

La Fédération gabonaise a donc préféré mettre ses deux stars à la disposition de leurs clubs, respectivement Arsenal et Nice.

«Vu le souci médical que Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina ont rencontré, en accord avec le docteur, mon président de fédération et les joueurs, on a pris la décision sage de les faire rentrer dans leurs clubs afin qu’ils puissent se soigner, être pris en charge», a indiqué le sélectionneur du Gabon, Patrice Neveu, en conférence de presse.