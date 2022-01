CAN 2021 : le beau geste du Cameroun pour les victimes de la bousculade mortelle

Après la bousculade qui a fait huit morts avant la rencontre de la Coupe d’Afrique des nations Cameroun-Comores lundi, les joueurs de la sélection camerounaise ont décidé d’offrir une partie de leurs primes aux familles des victimes.

Au lendemain de leur victoire en quarts de finale de la CAN contre la Gambie (2-0), les joueurs de la sélection camerounaise ont collégialement décidé d’offrir une partie de leurs primes aux familles des victimes de la bousculade mortelle survenue lundi stade d’Olembe.

Un mouvement de foule avait éclaté avant le huitième de finale du Cameroun, pays hôte de la compétition, contre les Comores (2-1), causant la mort de huit personnes.

Depuis, le ministre camerounais des Sports a livré ses premières conclusions, indiquant que cette tragédie était dû à l’ouverture «imprudente» d’une porte par les forces de sécurité «face à une marée humaine». Le ministre a également reconnu que le nombre des membres des forces de sécurité était «insuffisant».

La sélection «fortement choquée et touchée»

Ce drame a «fortement choqué et touché» le groupe a confié l’attaquant Stéphane Bahoken. Les joueurs ont alors décidé de verser 50 millions de francs CFA aux familles des victimes, soit 76 000 euros. Cette somme sera retranchée sur la dotation qui était promise aux joueurs en cas de qualification en quarts de finale.

Pour la rencontre entre le Cameroun et la Gambie, le dispositif de sécurité avait été très largement renforcé avec l’appui notamment de l’armée et de la brigade d’intervention rapide camerounaise. Le gouvernement et les instances locales avaient également appelé la population à la responsabilité pour éviter un nouveau drame.

La sélection avait elle aussi publié un communiqué allant dans le même sens: «Les Lions Indomptables exhortent les fans de football du Cameroun et d’Afrique à un sens élevé de la discipline et à plus de responsabilité au sein et en dehors des stades pour que les matchs de football en général et de la CAN restent et demeurent des moments festifs. Ils appellent également à préserver les sentiments de sécurité, de fraternité et de bonheur partagé dans les stades.»

