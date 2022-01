CAN 2021 : l’ambiance au stade avant le match d’ouverture (photos)

La CAF met fin à cette polémique de coronavirus qui veut donner un goût amer à la CAN 2021. Dans un communiqué, elle a répondu à la sélection du Burkina Faso qui crie au scandale après des cas de Covid-19 annoncés dans son groupe.

En conférence de presse d’avant-match du samedi 8 janvier 2022, Bertrand Traoré et son entraîneur ont déclaré qu’il y a une manigances autour des tests de Covid-19 qui vont priver cinq joueurs et membres du Staff technique à manquer le match d’ouverture contre le Cameroun. Face à leur déclaration ouverte devant la presse, le Président du Jury Disciplinaire de la CAF a répondu immédiatement et s’est voulu tranchant.

«Cher M. le Secrétaire Général, Nous accusons bonne réception de la lettre de protestation envoyée le 8 janvier 2022 dont le Jury Disciplinaire a pris note de son contenu. Les tests PCR ont été réalisés par un laboratoire médical international, indépendant et agrée. Par conséquent, les résultats des tests font foi et ne peuvent être contestés», a-t-il écrit.