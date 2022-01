CAN 2021 : La Tunisie limoge son entraîneur après son élimination

Aux commandes depuis août 2019, le sélectionneur tunisien Mondher Kebaier a été limogé après une défaite face au Burkina Faso (0-1), en quart de finale de la CAN.

Alors que l’équipe a fait preuve de volonté et d’envie pour aller plus loin, elle a vu son parcours arrêté en quart de finale par les Étalons. Les tunisiens ont été éliminés grâce à un but de Dango Ouattara. Pour l’instant, l’adjoint Jalel Kadri assumera le commandement technique.