CAN 2021 : la Tunisie élimine le Nigeria et rejoint les quarts de finale

Le footballeur international tricolore, Karim Benzema a récemment accordé un entretien au célèbre média français Téléfoot qui a été diffusé dans la matinée de ce dimanche 23 janvier 2022 dans l’émission de TF1.

Dans cette longue interview l’attaquant du Real Madrid et de l’équipe de France, a notamment évoqué son importance dans son équipe, les projets pour sa carrière, son classement à la dernière cérémonie de remise du Ballon d’or France Football, la prochaine confrontation en Ligue des Champions contre le PSG, etc.

L’importance du Real : «Madrid représente tout pour moi. Je suis devenu un homme ici. Je me sens comme à la maison en Espagne, le mode de vie est parfait, tout est bon pour moi.»

Sa carrière : «Quand on arrive dans un club comme Madrid, on ne se dit pas qu’on est là pour 15-20 ans, on se dit surtout qu’on aimerait gagner des titres le plus rapidement possible, parce que c’est le plus grand club du monde.»

Sa place au Ballon d’Or : «Comme je dis depuis tout petit, 4ème, 3ème, 2ème ou 30ème, c’est pareil. Le plus important, c’est de gagner. Après, j’ai entendu qu’il me manquait des trophées…»

Il est le joueur étranger qui a le plus porté le brassard au Real : «Quand j’ai le brassard de capitaine, ça me pousse à montrer l’exemple. Avoir la chance de porter le brassard, c’est quelque chose d’exceptionnel qui me motive encore plus.»

L’amour des fans madrilènes : «Voir les supporters scander mon nom avant le Ballon d’Or, chanter mon anniversaire, ce sont des choses qui touchent et me poussent à continuer des montrer des choses sur le terrain !»

Retrouvailles avec Mbappé : «Affronter Mbappé ? Ça va être spécial, parce qu’on s’aime bien et pour beaucoup de choses. On va voir ce qu’il se passera, il a envie de gagner, et moi aussi !»

Les performances de Messi au PSG : «Comment il pourrait ne pas réussir ? C’est juste un temps d’adaptation, parce qu’il ne marque pas beaucoup de buts. Mais regardez ce qu’il fait sur le terrain. De toute façon on ne peut pas critiquer un joueur comme ça, celui qui critique Messi, c’est qu’il n’a rien compris au foot en fait !»

Real Madrid vs PSG : «Ce sont des matchs spéciaux. Les gens n’attendent que ça. Tu ne vas pas au stade juste pour jouer le match. Il faut donner quelque chose aux gens, car c’est aussi pour eux que tu joues au foot.»