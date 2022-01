CAN 2021 : «Jouer l’ouverture à domicile est stressant c’est vrai, mais…», Antonio Conceiçao

Après la victoire 2-1 du Cameroun à domicile face au Burkina Faso à l’occasion du match d’ouverture de la Coupe d’Afrique des Nations, le le sélectionneur Camerounais a réagit.

«La victoire était très importante pour nous qui jouons devant notre public. Les joueurs ont été exceptionnels face au Burkina Faso. Nous avons bien débuté la rencontre face à une bonne formation du Burkina Faso. J’ai eu un peu peur lors de l’ouverture du score du Burkina Faso mais j’avais confiance en mes joueurs. Jouer l’ouverture à domicile est stressant c’est vrai, mais l’équipe a bien répondu durant les 90 minutes de jeu. L’essentiel pour nous est d’avoir remporté la rencontre et les trois points. Nous avons besoin du soutien de notre public durant toutes nos rencontres et même dans les moments les plus difficiles», a déclaré Antonio Conceiçao (Sélectionneur du Cameroun)