CAN 2021 : la réaction de Samuel Eto’o après la défaite de Cameroun contre Égypte

Après 120 minutes (0-0) et une séance de tirs au but, l’Egypte s’impose dans cette deuxième demi-finale face au pays organisateur de la compétition, le Cameroun, à la séance de tirs au but (3-1).

Après l’élimination du Cameroun, Vincent Aboubakar, capitaine des Lions Indomptables s’en est pris à ses coéquipiers. L’ancien buteur du FC Porto reproche aux siens de n’avoir pas joué collectif lors de cette demi-finale.

Pour certains, il viserait principalement, son coéquipier en attaque Karl Toko Ekambi (4 buts) qui a souvent joué solo sur certaines actions. Le Lyonnais et Aboubakar (5 buts) sont les deux meilleurs buteurs de la CAN 2021.

«C’est une grosse déception. La CAN est organisée au Cameroun et malheureusement, on se fait éliminer en demi-finale. Dans le football ça paye cache. On a une grosse équipe et à chaque fois on joue collectif, on gagne toujours.

Aujourd’hui, chacun voulait montrer ce qu’il est capable de faire et voilà le résultat. Le foot ne ment, chacun essaie de faire ce qu’il veut et malheureusement c’est ça», a fustigé le meilleur buteur de la CAN 2021 au micro de Canal+.