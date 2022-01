CAN 2021 : la réaction de Max Gradel après la victoire de la Côte d’Ivoire contre la Guinée-Equatoriale

Le Sénégal entre dans la Coupe d’Afrique des nations 2021 en tant que favori après avoir été finaliste de l’édition 2019. L’attaquant de Liverpool, Sadio Mané, a soutenu le Sénégal pour atteindre la finale de la Coupe d’Afrique des Nations CAN 2021.

Aliou Cissé a à sa disposition une équipe très talentueuse, avec des joueurs de haut niveau tels que Sadio Mane, Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Ismaila Sarr, Idrissa Gueye, Abdou Diallo et plus, ce qui signifie qu’ils ont un formidable équilibre dans leur équipe et le potentiel de aller loin encore une fois.

Désormais, il faut que cette belle composition fonctionne et cartonne. Les faux-pas sont si vite arrivés dans cette CAN rude et ardue.

«J’ai un message spécial pour mes bons amis… Naby Keita et Mo Salah, a déclaré Sadio Mane. Malheureusement, je ne peux pas jouer contre deux équipes en finale, donc je dois jouer contre une seule. Le Sénégal va gagner 1-0 en finale. Je veux dire bonne chance à vous tous, je vous verrai bientôt.»

Dans le groupe B, le Sénégal affrontera des pays comme la Guinée, le Malawi et le Zimbabwe, ce qui signifie qu’ils devraient se qualifier pour les huitièmes de finale de manière confortable. Les Lions du Sénégal ont bien débuté la compétition en battant le Zimbabwe (1-0) lundi.