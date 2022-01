CAN 2021 : la réaction de Djamel Belmadi après la terrible élimination de l’Algérie face à la Côte d’Ivoire

Djamel Belmadi, le sélectionneur de l’Algérie, s’est présenté en conférence de presse, suite à l’élimination de la CAN 2021 après la douloureuse défaite face à la Côte d’Ivoire (1-3).

Reconnaissant un gros échec, le sélectionneur algérien a également réglé quelques comptes, dans des propos relayés par DZ Foot.

Sur la gestion du cas Mahrez

«J’aurais aimé régler ça en famille mais bon, vous n’avez pas les tenants et les aboutissnats de cette histoire, je n’ai pas donné de vacances à Riyad. Vous n’êtes pas bien informés, voire malhonnêtes. On aurait pu régler ça en famille mais vous voulez faire ça ici (à propos de Mahrez)… Patiente. On règlera ça en temps et en heure voulue. Il ne faut pas dénigrer un joueur qui a donné tant de bonheur. J’assume ce choix.»

Belmadi reconnaît un échec total

«On s’est préparé à 100% pour cette compétition. On voulait défendre notre titre. Nous n’avons pas obtenu ce que l’on voulait chercher. Il ne faut pas avoir peur de le dire, c’est un échec total. Demain il fera jour, il sera temps d’analyser. Le plus important ce ne sont pas les personnes, mais celles qui sont les plus à même de les représenter, pour qu’elles se qualifient pour la Coupe du monde. On a le temps d’analyser ça. J’ai bien sûr une idée sur ce qui n’a pas marché. Beaucoup de choses mais trop tôt pour en parler»

Mise à disposition, Covid… Une préparation compliquée

«La préparation était chaotique pour toutes les équipes. Quand on voit le décalage de la date de mise à disposition des joueurs, cela fait rater pas mal de choses. Prendre en compte aussi l’impact du Covid. Nous voulions pas trop parler des joueurs atteints par la Covid sans forcément basculer dans la rétention d’informations. C’est compliqué d’évoquer cela. Rien ne s’est juxtaposé comme on l’aurait voulu. Je ne vais pas évoquer des polémiques des à présent. Peut être un manque de fraîcheur lié à beaucoup de choses.»

Un manque de réussite payé cash

«La Côte d’Ivoire s’est montré meilleure que nous ce soir. Ils ont été efficaces et ont tout donné. Nous avons manqué d’efficacité. Ils ont été chirurgicaux dans la surface. C’est ce qui nous a manqué sur cette CAN. (…) Parler de crise n’est peut être pas opportun. On a échoués, oui. On a fait sur trois matchs ce qu’on avait pas eu sur trois ans. Ce sentiment de la défaite est amère. Détestable même.»