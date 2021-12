CAN 2021 : la liste du Nigeria

Le président de la Fédération camerounaise de football Samuel Eto’o annonce au grand public, qu’à partir du 6 janvier 2022, sa vie sera présentée au monde entier.

C’est une annonce qui va sans nul doute plaire aux multiples fans de l’ancien capitaine des Lions indomptables Samuel Eto’o Fils. Au petit écran, Eto’o Fils va se dévoiler au grand public.

«A partir du 6 janvier 2022. Je partagerai avec vous, ma vie (la vie de quelqu’un qui n’existait pas). L’éternel est merveilleux sur les chaînes de Canal+sport. Merci à toi jamesbks», a-t-il écrit sur sa page Facebook.

Ce sera donc l’occasion de découvrir la véritable histoire du nouveau président de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot), qui depuis son élection qui remonte au 11 décembre dernier, est sous le feu des projeteurs. Samuel Eto’o a présenté un programme qui vise la reconstruction de notre football.

Avec son équipe de campagne composée de Jean Bruno Tagne et Ernest Obama pour ne citer qu’eux, il a à maintes reprises indiqué qu’il s’agit de redonner au football camerounais sa grandeur et ses lettres de noblesse.

Samuel Eto’o qui sera présenté au public, fait aussi parler de lui ces derniers jours par rapport à la CAN que le Cameroun doit abriter dès le 9 janvier 2022. Il est au four et au moulin pour que l’organisation de la compétition continentale n’échappe pas une fois de plus à notre pays.

De ce fait, il a reçu des encouragements de certains membres du gouvernement à savoir le ministre du Travail et de la Sécurité sociale Grégoire Owona.

«Pourquoi vouloir imposer que les stades du Cameroun soient vides alors que le pays a reçu les félicitations de l’OMS pour la maîtrise et la justesse de la riposte au coronavirus? Eto’o Fils tiens bon et haut le flambeau!», a écrit le ministre Grégoire Owona.