CAN 2021 : la cause de la bousculade mortelle d’Olembé révélée

Le Président de la fédération de football camerounaise Samuel Eto’o appelle les uns et les autres à la retenu suite à la polémique qui enflamme sur les réseaux sociaux en Camerounais et Ivoiriens.

Mercredi dernier, lors de la huitième de finale de la CAN 2021 entre la Côte d’Ivoire et l’Egypte, les Ivoiriens ont joué devant un public camerounais qui était contre eux et qui supportait les Pharaons.

En effet, la polémique enflamme sur les réseaux sociaux. Accusant les supporters ivoiriens d’avoir dénigré le Cameroun, sur la fiabilité des tests Covid des équipes de la CAN 2021, et d’avoir supporté les Comores, le public de Japoma a tourné le dos aux Éléphants de la Côte d’Ivoire et a choisi d’encourager les Pharaons d’Egypte mercredi.

«La Côte d’Ivoire a goûté le patriotisme camerounais», a notamment taclé le président du Syndicat des Journalistes, Denis Nkwebo. D’autres ont au contraire tenté d’apaiser les tensions, à l’instar du président de la FECAFOOT, Samuel Eto’o.

«Il faut revenir sur la question qui amène toutes ces passions. Il y’a eu une mauvaise information véhiculée par certains d’entre nous, je réitère le cameroun n’a pas la main mise sur l’agence qui fait les tests. Il faut que vous le sachiez tous.

Si vous avez des doutes si vous avez des questions adressez-vous à la caf, à la caf et à la caf. Moi-même j’ai été pris à partie mais je représente cette Afrique-là qui veut bien faire les choses sans complexe qui veut discuter avec nos partenaires d’égal à égal, qui veut montrer le beau visage de cette Afrique-là.

Alors je me tiens et m’oppose à tous ceux qui veulent nous réduire à ce que nous ne sommes pas en Afrique. Tout n’est pas parfait même ailleurs mais je souhaite encore et j’appelle les uns et les autres de se dire qu’il y’a des responsables il faut qu’on prenne l’habitude de poser nos questions aux responsables.

Et de ne pas laisser place aux situations qui peuvent nous envoyer au spectacle qu’on a pu voir ailleurs. Les gens sont libres de choisir les équipes qu’elles supportent, mais moi personnellement je suis africain avant d’être Camerounais. Je ne vais jamais choisir entre un africain ou un autre. Et vous savez d’où vient mon épouse.

C’est la personne la plus importante dans ma vie. Elle m’a offert ce qu’une femme peut offrir à un homme pour lui montrer son amour, de magnifiques enfants. Donc je me sens gêné parce que je vois cette Afrique qui se divise pour une histoire qui ne devrait pas être.

Une fausse histoire et je demande aux uns et autre de se retenir… Et j’espère que le calme reviendra parce que le Cameroun et la côte d’ivoire c’est une histoire de mariage», a confié Samuel Eto’o, interrogé par le confrère Charles Douglas Demba, de radio Balafon.