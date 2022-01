CAN 2021 : la CAF réagit au match polémique Tunisie – Mali !

Toni Kroos, présent dans un podcast hebdomadaire Einfach mal luppen , une émission qu’il partage avec son frère Felix a évoqué l’organisation de la compétition qui s’est déroulée cette année en Arabie saoudite, commentant les contours de la compétition avec une certaine ironie.

Le milieu de terrain allemand s’est prononcé après la victoire du Real Madrid sur Barcelone (3-2) en demi-finale de la Supercoupe d’Espagne. «Bien sûr, la Supercoupe d’Espagne doit se dérouler en Arabie saoudite. Où pourrait-on le faire sinon là ?», a plaisanté Toni Kroos, qui, face à l’inclusion du Real Madrid dans la compétition, a gardé son ton de plaisanterie et de bonne humeur.

«Eh bien, nous n’avons pas fait grand-chose pour être ici parce que nous n’avons pas gagné la ligue ou la coupe. Mais nous y sommes. Il y a deux ans, la première fois que la Supercoupe s’était jouée à quatre, on n’avait gagné ni la ligue ni la coupe et on a fini par gagner la Supercoupe. Que puis-je dire ? Pour être honnête, je pense que l’organisation a un certain intérêt à ce que nous participions», a déclaré l’Allemand en riant.

Rappelons que le Real Madrid jouera la finale de la Supercoupe d’Espagne dimanche prochain, contre le vainqueur de la rencontre de ce jeudi, entre l’Atlético Madrid et l’Athletico Bilbao.