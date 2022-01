CAN 2021 : la CAF réagit à l’agression des journalistes algériens au Cameroun

En fin de première journée de la 33e édition de la Coupe d’Afrique des Nations, un incident grave s’est produit à Douala, où l’Algérie doit débuter la compétition mardi face à la Sierra Leone.

Selon le média DZ Foot, des journalistes algériens ont été agressés au couteau aux abords de leur hôtel. Un groupe d’assaillants était en possession d’armes blanches, «a menacé les journalistes et les a extorqués de leur bien.»

La Fédération algérienne (FAF) et la Confédération africaine (CAF), ont condamné, via des communiqués publiés sur leurs sites officiels, cet acte ignoble et barbare, intervenu lors du premier jour de l’ouverture de la 33e édition.

Déclaration de la CAF sur l’agression des journalistes algériens à Douala