CAN 2021 : la CAF annonce une mauvaise nouvelle pour l’Algérie et la Côte d’Ivoire

L’attaquant de Manchester United a reçu le Prix spécial de la FIFA lors d’une cérémonie à Zurich lundi, en reconnaissance de son record de buts internationaux en septembre de l’année dernière, qui était détenu par l’Iranien Ali Daei (109).

Ronaldo compte désormais 115 buts pour le Portugal. Interrogé par le co-présentateur de l’événement, Jermaine Jenas, sur son «obsession» pour le football et sur ce qu’elle pourrait lui apporter, Ronaldo a déclaré qu’il avait toujours la même passion pour le sport que lorsqu’il était plus jeune, et a donné une idée de la durée pendant laquelle il compte continuer à jouer.

Ronald a toujours une passion brûlante

«J’ai toujours la passion du jeu. Pas seulement pour marquer des buts», a déclaré Ronaldo. «C’est pour me divertir, car je joue au football depuis que j’ai cinq, six ans. Quand je vais sur le terrain, même à l’entraînement, j’aime toujours ça et ma motivation est toujours là.

Même si je vais bientôt avoir 37 ans, je me sens bien, je suis motivé. Je continue à travailler dur, depuis l’âge de 18 ans, et je continue. J’aime le jeu, j’ai toujours cette passion et je veux continuer. Les gens me demandent parfois combien d’années je vais encore jouer, et je réponds que j’espère jouer encore quatre ou cinq ans.» Un départ à la retraite vers 2027, donc ?