CAN 2021 : mauvaise nouvelle pour le Cameroun

Le talentueux footballeur brésilien a enchaîné contre l’Athletic à San Mamés son quatrième match consécutif sans devenir le but rival. De même, il commence à montrer la fatigue accumulée, après avoir atteint 23 départs consécutifs.

Tout aurait pu tourner pour le Real Madrid. Plus leader que jamais dans le tournoi de première division espagnole, avec une performance plus que convaincante contre l’Athletic Bilbao, et une standing ovation du public local pour Karim Benzema.

L’équipe de Carlo Ancelotti avance à toute vapeur à la recherche d’une nouvelle édition de LaLiga. Mais tout n’était pas rond, il suffit de regarder Vinícius Júnior.

Vinicius veut retrouver sa relation avec le but

L’attaquant, qui a explosé aux mains de l’entraîneur italien de la Maison Blanche, a été fondamental avec son déséquilibre pour que Madrid soit un leader éminent de la Ligue et ce lors des huitièmes de finale de la Ligue des champions, où ni plus ni moins que le Paris Saint Germain.

Alors qu’Ancelotti peaufine la machine pour février, quand il a le carrefour clé pour continuer à progresser en UEFA Champions League, Sao Gonçalo a inscrit 12 buts et distribué 7 passes décisives en 25 matchs, de loin ses meilleurs records depuis son arrivée au Santiago Bernabéu. en 2018.

Le dernier but inscrit par le Brésilien date du match contre la Real Sociedad, le 4 décembre, et il a enchaîné quatre matchs consécutifs entre LaLiga et Champions (Inter, Atlético, Cadix et Athletic) sans toucher le but, plus loin que dans le derby il est l’auteur des deux passes décisives.

De plus, Vinicius est moins enclin à rechercher le dribble, sa grande spécialité. Contre l’Athletic, il n’a pu en terminer qu’un en 86 minutes et contre Cadix, quatre. Et la fatigue est évidente à la suite des minutes remplies. Il doit être récupéré.

Combien de millions par saison Vinicius facture-t-il au Real Madrid et combien gagnerait-il après son renouvellement

Actuellement, Vinicius a un salaire de 3,5 millions d’euros net, l’un des montants les plus bas de toute l’équipe madrilène. Mais comme le média espagnol AS l’a rapporté il y a quelques jours, le joueur brésilien va signer pour six ans (de 2022 à 2028) et son salaire sera dans le deuxième échelon salarial de l’équipe, c’est-à-dire ceux qui tournent autour de huit millions d’euros. de salaire annuel.

Au-dessus de Vinicius, il n’y aura que des hommes comme Modric ou Benzema, qui sont autour de 10 millions dans un échelon intermédiaire, et Bale ou Hazard, qui avec 15 millions sont en haut de l’échelle salariale et que les meringues cherchent à céder.