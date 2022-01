CAN 2021 : «Je souhaite que…», Didier Drogba au Éléphants de la Côte d’Ivoire

Les Éléphants de Côte d’Ivoire ont croisé le fer ce mercredi 12 janvier contre le N’Zalang de la Guinée Équatoriale dans le cadre de leur première sortie à la Coupe d’Afrique des Nations 2021. Les poulains de Patrice Beaumelle ont assuré l’essentiel en s’imposant sur la plus petite marge grâce à un but à 5ème minute de Max Gradel.

Avant ce match, la sélection ivoirienne a reçu un soutien de taille en expérience. Il s’agit de celui de l’ex-capitaine des Éléphants de Côte d’Ivoire, Didier Drogba, qui a rendu visite à ses jeunes frères qui affrontaient le Nzalang Nacional.

Même si ce fut l’occasion pour l’ancien buteur de Chelsea FC et de l’Olympique de Marseille ou encore de Galatasaray de présenter ses condoléances à Max Gradel, qui a perdu son père alors qu’il est déjà engagé dans la préparation de la Coupe d’Afrique des Nations à Dubaï.

Didier Drogba a également apporté son soutien au sélectionneur Patrice Beaumelle dont l’effectif a été fortement éprouvé avant de se retrouver aujourd’hui avec un groupe au grand complet sans un seul cas de Covid-19 dans son équipe contre l’adversaire de la première journée.

Jute avant le match, l’ancien buteur des Éléphants de Côte d’Ivoire n’a pas manqué de galvaniser les poulains de Patrice Beaumelle dans les vestiaires. Son souhait pour cette sélection ivoirienne lors de cette compétition : ramener la 3ème étoile du Cameroun.

«Donnez tout ! Wilfried, (Zaha) donne tout. Ok ? Tu donnes tout. Franck, (Kessié) leader, leader ! Simon, (Deli) patron hein ! Érico, (Bailly) je n’ai rien à vous apprendre, Rien du tout ! Par contre, porter un maillot là, en haut à gauche, moi je souhaite que le 6 février, il y ait une troisième étoile.

Parce que je suis venu quand même pour vous supporter, donc donnez-moi des points un peu quand même. Une troisième étoile. battez-vous et que Dieu vous garde. Bon match et bonne compétition les gars !», a lancé Didier Drogba sous les acclamations du staff et de toute l’équipe.