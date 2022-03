CAN 2021 : «Je lui ai donné…», Sadio Mané révèle enfin ce qu’il a dit à Salah après la finale

Ses prises de parole sont rares mais elles ont à chaque fois le mérite d’être sincère. Sadio Mané s’est confié aujourd’hui pour L’Equipe. L’occasion pour lui de revenir sur divers sujets notamment la victoire à la CAN.

Sur la victoire à la CAN

«Cette émotion-là, elle est grandiose. C’est la première fois que cela m’arrive avec une telle intensité. C’était tellement fort que j’ai mis du temps avant de réaliser. Comme si tout s’était bloqué dans ma tête.

En voyant le ballon secouer les filets (sur son pénalty), j’ai eu des sensations que je n’avais jamais connues. D’une force incroyable.

Et puis, alors que je planais encore, je me souviens qu’Idrissa «Gana» Gueye est venu pour me serrer dans ses bras en me répétant : «On l’a fait, on l’a fait, on l’a fait, Sadio !» C’était comme dans un rêve. Et je ne voulais surtout pas me réveiller».

Sur un rêve devenu réalité

«En fait, parfois encore, j’ai du mal à réaliser, même plus d’un mois après. Je suis seul dans mon salon et là je me mets à sourire et à me dire : «Ah oui, on l’a fait, on a gagné la CAN.»

Comme si j’avais besoin de me le répéter souvent pour y croire, tellement c’est énorme. Pourtant, je sais un peu ce que c’est de gagner. J’ai déjà remporté une Ligue des champions et un Mondial des clubs en 2019, une Premier League en 2020…

Mais là, ça surpasse tout. Il ne se passe pas une heure sans que j’y repense. Au point que, quand j’appelle encore des amis, je ne peux pas m’empêcher de leur dire : “Hé, mon frère, on a gagné la CAN !” (Il éclate de rire.)

En fait, je crois que le petit gamin de Bambali a juste du mal à réaliser qu’il a accompli son rêve le plus fou, celui auquel il n’imaginait même pas avoir droit. Je me revois encore écouter à la radio les matches des Lions parce qu’on n’avait pas la télé.

Je les imaginais sur la pelouse, je tremblais avec eux. Et j’exultais avec eux. Ils me faisaient rêver. Et maintenant, c’est moi qui rêve avec eux. Et je ne veux surtout pas que ça s’arrête.»

Le Ballon d’or, un objectif ?

«Si je gagne la Coupe du monde, je pense que ça le sera, oui ! (Il sourit.) J’ai tellement faim que je reste à l’affût de tout ce qu’il y a de bon et de beau à dévorer. Et le Ballon d’Or en fait forcément partie. Mais je ne veux pas trop en parler maintenant».