CAN 2021 (Ghana) : des Black Stars en quête d’une cinquième étoile

A quelques jours du début de la compétition, l’attaquant sénégalais des Reds, Sadio Mané a affirmé qu’il est conscient du statut de sa nation, compte d’ailleurs emmener loin le Sénégal dans la compétition.

«Comme j’ai l’habitude de le dire, c’est une Coupe d’Afrique, c’est le sport. Et aussi je pense qu’on fait partie des nations qui partent au Cameroun pour gagner la coupe.», a t-il commencé par dire.

«Après, comme je l’ai toujours dit, il ne faut pas se voiler la face. On a tout ce qu’il faut pour amener cette Can. Maintenant on va être serein, aller avec humilité, respecter nos adversaires et donner à fond comme on a l’habitude de le faire.», a poursuivi Sadio Mané.

Pour rappel, le Sénégal est logé dans le groupe B avec la Guinée, le Malawi et le Zimbabwe. La qualification pour la phase éliminatoire ne devrait pas être un souci pour l’ancien de Southampton et ses compères.