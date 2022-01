CAN 2021 : Fally Ipupa est arrivé au Cameroun

Les rumeurs sur le couple formé par Kylian Mbappé et Emma Smet sont toutes plus folles les unes que les autres. D’ailleurs, ni le footballeur, ni l’actrice, n’ont confirmé ou infirmé le fait qu’ils seraient en couple. Néanmoins, un évènement à venir pourrait bien les réunir. Et ce dernier n’est autre qu’un mariage !

Emma Smet forment-ils un couple ? La rumeur court depuis des mois et il se pourrait qu’un évènement important révèle la véritable nature de la relation qui unit le footballeur et l’actrice.

Un heureux évènement dans la famille Smet

Que les fans de Kylian Mbappé qui rêvent de l’épouser se rassurent : le mariage en question n’est pas celui du footballeur. Il s’agit en réalité du mariage d’Ilona Smet, la fille aînée de David Hallyday et Estelle Lefébure.

La grande sœur d’Emma Smet devrait épouser, très prochainement, Kamran Ahmed, un banquier monégasque, qui travaillerait désormais à Londres où le couple s’est installé, et qui partagerait sa vie depuis plus de sept ans. Ilona Smet avait révélé ses fiançailles sur Instagram en partageant des clichés romantiques soulignant la beauté de sa bague.

Un mariage auquel Kylian Mbappé devrait être invité

D’après Ici Paris qui a révélé les futures noces d’Ilona Smet, la famille de la jeune femme s’activerait en secret pour organiser un mariage aussi somptueux que privé. Proche d’Emma Smet depuis près de deux ans, Kylian Mbappé aurait toutes les chances d’être invités. Et si les paparazzis sont au rendez-vous comme nous pouvons très fortement le parier, il se peut que des clichés révèlent la véritable nature de la relation qui unit Kylian Mbappé et Emma Smet : amitié ou amour ?

Kylian Mbappé : les rumeurs les plus folles sur sa vie sentimentale

Depuis qu’il est devenu célèbre, il ne se passe pas une semaine sans qu’une rumeur lui prête une relation sentimentale avec une nouvelle personne. Dernièrement, c’est avec Ester Exposito, la star de la série Élite, que de nombreux magazines l’imaginent en couple.