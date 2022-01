CAN 2021 : Emmanuel Adébayor réagit après l’élimination du Ghana et de l’Algérie

Présent à Douala, au Cameroun pour le tirage au sort des préliminaires de la CAN Côte d’Ivoire 2023, le togolais Emmanuel Adébayor, légende du football africain s’est prononcé sur l’élimination précoce du Ghana et de l’Algérie dans une interview avec www.sportdrome.com.

«Le premier tour de la CAN 2021 s’est bien déroulé. Il y a eu de grosses surprises comme l’élimination du Ghana, de l’Algérie. Mais c’est ça le football. Je pense qu’aujourd’hui on peut avoir de beaux noms, des joueurs intéressants mais tant qu’il n’y a pas un état d’esprit, une envie d’aller de l’avant, de gagner, ça devient de plus en plus compliqué. Et ça a été confirmé cette année à la CAN 2021 avec ces pays».