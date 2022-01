CAN 2021 : Djamel Belmadi, sélectionneur de l’Algérie, se prononce sur la Côte d’Ivoire

Le sélectionneur de l’Algérie Djamel Belmadi s’est prononcé sur la CAN 2022, qui dé bute dans quelques jours au Cameroun. Le technicien de 45 ans affirme que son équipe est tenante du titre et elle est donc la cible de toutes les formations.

Le sélectionneur des Verts, Djamel Belmadi, a indiqué que les pays qualifiés vont essayer de faire tomber son équipe, parce qu’elle est tenante du titre. «Pour la CAN, nous sommes tenants du titre. Nous allons aborder la compétition avec ambition, parce que nous voulons rendre notre peuple heureux.

Nous avons vu la joie retrouvée avec cette Coupe arabe… Tout le monde va vouloir nous faire tomber, encore plus la Côte d’Ivoire, qui est d’ores et déjà non qualifiée pour la prochaine Coupe du Monde. Ils vont vouloir gagner cette CAN, et tant mieux, nous, nous allons assumer…

La pression du tenant du titre ne peut être que positive. Tu fais tout pour arriver à un certain niveau ou à un certain statut pour t’écrouler en suite ? Non !», soutient Belmadi.

Le technicien poursuit en indiquant qu’il fera tout pour conserver son titre de champion d’Afrique et rendre fier le peuple algérien.

«Nous voulons rester haut, nous voulons rester forts… Aujourd’hui, j’ai faim de titres, envie qu’on respecte mon pays. Quand on voit notre drapeau pendant la Coupe arabe, ce n’est pas du nationalisme bête et méchant, c’est l’envie de nous voir tout en haut. Cette flamme là m’anime».

L’Algérie est logée dans le groupe E de la CAN avec la Côte d’Ivoire, la Guinée équatoriale et la Sierra Leone.