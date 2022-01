CAN 2021 : Didier Drogba réagit enfin après l’élimination de la Côte d’Ivoire

Pas de quarts de finale pour les Éléphants de Côte d’Ivoire à la CAN 2021 au Cameroun. La sélection ivoirienne a été sortie de la Coupe d’Afrique des nations par l’équipe nationale de l’Égypte, le mercredi 26 janvier 2022 (4 – 5), à l’issue des tirs aux buts. Didier Drogba a brisé le silence pour apporter son réconfort aux poulains de Patrice Beaumelle.

La rencontre entre la Côte d’Ivoire et l’Égypte pour les huitièmes de finale de la CAN 2021 a tourné en faveur des Pharaons. Après 90 minutes de jeu, aucune des deux équipes n’a pu trouver le chemin des filets.

L’épreuve fatidique des tirs aux buts n’a pas souri aux protégés du technicien français Patrice Beaumelle. Le penalty manqué par Éric Bailly a permis aux Égyptiens de remporter la partie et de filer en quarts de finale.

Dans une publication sur sa page Facebook, ce vendredi 28 janvier 2022, après cette douloureuse élimination des Éléphants, l’international ivoirien Didier Drogba leur a livré un message de soutien.

«Les tirs aux buts et la Côte d’Ivoire c’est du «je t’aime moi non plus»… Je suis fier de mon équipe et de mes jeunes frères qui ont prouvé que le potentiel est bien là ! Il faut maintenant se tourner vers l’avenir.

Comment se qualifier à nouveau pour une coupe du monde? Comment remporter une CAN, lorsque le football ivoirien souffre de divisions depuis plus de trois ans?

La solidarité pour un objectif commun est le pré requis premier vers le succès.

Il est temps de remettre de l’ordre à la maison afin de pouvoir à nouveau briller sur la scène internationale.

Merci au coach, au staff, aux joueurs qui ont su montrer le potentiel de notre équipe et de nos couleurs. Merci aux supporters qui malgré tout vibrez à chaque sortie des Éléphants ! Courage à tous et rdv chez nous, en Côte d’Ivoire, pour la meilleure CAN de l’histoire du football.», a-t-il déclaré.

Pour rappel, la Côte d’Ivoire avait corrigé l’Algérie (3 – 1) lors du dernier match des phases de poule.