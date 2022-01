CAN 2021 : Didier Drogba chez les Eléphants de la Côte d’Ivoire (photos)

L’ancien capitaine emblématique de l’équipe nationale ivoirienne, Didier Drogba est arrivé mardi nuit chez les Eléphants de Côte d’Ivoire qui doivent démarrer ce mercredi leur Coupe d’Afrique des Nations 2021 contre le Nzalang Nacional de la Guinée Equatoriale au stade Japoma de Douala.

Arrivé au lieu de résidence des Eléphants, Drogba a pris part ce mercredi au réveil musculaire, à la promenade de jour du match de ses successeurs en sélection ivoirienne en fin de matinée avant de partager le déjeuner en milieu de journée.

La légende @didierdrogba est avec la #TeamCotedIvoire avant le match de ce soir ❤️🐘#CAN2021 pic.twitter.com/IGBaZclXHe — La Côte d’Ivoire Est Chic 🇨🇮 (@Cotedivoireoff_) January 12, 2022

Outre Didier Drogba, le Comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football attend d’autres icônes du football ivoirien pour qu’ils viennent donner leur partition pour la réussite de la génération.

Didier Drogba chez les Elephants

Quart de finaliste de la précédente édition, la Côte d’Ivoire qui a gagné les éditions 1992 et 2015 de la CAN, «entrent sur le terrain» pour gagner tous les matchs, a déclaré son sélectionneur, Patrick Beaumelle.

Outre la Côte d’Ivoire et la Tunisie, le groupe C compte aussi l’Algérie et la Sierra Leone qui ont fait 0-0, ce mardi.