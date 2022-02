CAN 2021 : Choupo-Moting refuse de jouer pour le Cameroun, voici les raisons

Depuis les demi-finales, l’absence de Choupo-Moting sur le terrain a suscité beaucoup de réactions. Le joueur de Bayern Munich est laissé par l’entraîneur Antonio Conceicao pour des raisons que les supporters ignorent. À en croire les dernières nouvelles ceci serait dû à un malaise avec le manager portugais.

Ce soir face au Burkina Faso pour la petite finale de la CAN 2021, on aperçoit Choupo-Moting assis dans les gradins comme un simple supporters.

Selon les propos de l’agent du joueur confié au confrère Colbert Yompang, Éric Choupo-Moting ne jouera plus pour le Cameroun tant que Antonio Conceicao demeure toujours l’entraîneur de l’équipe.

«C’est nous qui avons refusé de ne pas jouer aujourd’hui. On a décidé qu’il ne jouera plus jamais sous les ordres d’Antonio Conceiçao», informe Just Choupo. Ceci serait dû au brassard de capitaine que l’entraîneur portugais a confié à Vincent Aboubakar et autres raisons qui demeurent toujours dans l’ombre.