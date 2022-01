CAN 2021 – Cameroun : très en colère, Samuel Eto’o met les choses aux claires

Le président de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot), Samuel Eto’o, a réagi sur ces fameux tests de Covid-19, qui suscitent une grosse polémique à la Can 2021.

Pays hôte de la 33è édition de la Coupe d’Afrique des Nations (Can 2021), le Cameroun est au cœur d’une vive polémique suite au cas des 12 Comoriens, y compris les gardiens de buts et le sélectionneur, testés positifs à quelques heures des huitièmes de finale.

A la veille du match, le gardien comorien qui a plus tard été testé négatif, n’a pas été autorisé à prendre part à la rencontre. Une situation qui a empêché les Comoriens d’aligner un gardien de métier face au Cameroun qui s’ est facilement imposé sur le score de 2 buts à 1.

Sévèrement critiqué par de nombreux observateurs qui estiment qu’il a monté un complot contre les Comores, en complicité avec la Confédération africaine de football ( Caf), le président de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot), Samuel Eto’o, est monté au créneau.

«Je voudrais rappeler à tous vos confrères qui se lancent dans des explications impossibles, que l’agence choisie pour faire les tests n’est pas sous le contrôle du Cameroun, c’est à 100% sous le contrôle de la CAF. Je pense que les règles du jeu étaient connues par tous avant le début de la compétition. Je souhaite vraiment, humblement, que mon pays soit respecté. La Tunisie a eu sept joueurs testés positifs face au Nigeria. Je ne pense pas que la Tunisie jouait face au Cameroun. Le Maroc, lors de sa première rencontre, a été pénalisé, mais ne jouait pas face au Cameroun», a indiqué Samuel Eto’o au micro de Canal +.

Puis d’ajouter : «ce n’est pas fair-play d’insinuer des choses, d’accuser le gouvernement camerounais, de m’accuser. J’ai essayé d’être un grand champion, mais je l’ai été parce que j’ai mérité toutes mes victoires.

Je n’ai jamais accepté la tricherie et je ne l’accepterai jamais. J’espère que c’est clair pour tout le monde et que les faux débats qu’on veut mettre sur le dos de l’Etat et de la fédération camerounaise, cesseront».