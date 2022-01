CAN 2021 – Cameroun : Roger Milla en colère contre les pays d’Afrique du Nord

En cette fin de première semaine de mercato, la rumeur Mauricio Pochettino à Manchester United est repartie de plus belle. Selon Dominique Sévérac, un accord est très proche.

En ce début de journée, le journal anglais The Sun informait que l’entraineur du PSG, Mauricio Pochettino, n’attendait qu’un coup de fil pour partir.

Avec ce retour sur le devant de la scène de la rumeur concernant le départ du technicien argentin, Dominique Sévérac affirme qu’un départ pour Manchester serait quasi acté.

En effet, sur les antennes de la Chaîne l’Équipe, le journaliste s’explique : «Le fait qu’il soit remonté en conférence de presse parce qu’il était associé à Manchester United ? Ça ce n’est pas le football… Ça c’est de la comédie. Ce que je sais, c’est que du côté de Manchester United les dirigeants en ont fait sa priorité. De son côté Pochettino a donné son accord… On est en janvier, j’ai vu beaucoup de retournement de situation dans le football.»

«On peut dire quelque chose en janvier et ça ne se passe pas comme prévu par la suite… Il ne pourra rien se dire avant la fin de la saison, mais pour moi c’est quasiment fait ! (…) Je vous dis ce que je sais. Manchester United le veut et lui veut y aller… Donc on n’est pas loin d’un accord ! (…)«