CAN 2021 – Ayew en colère : «Le Gabon, des petits joueurs, sans fair play»

Face aux médias après le nul 1-1 contre le Gabon, le capitaine André Ayew s’est prononcé sur le but controversé des Panthères. Il a traité les Gabonais de petits joueurs qui n’ont pas le fair play.

En effet, le but de l’égalisation marqué par Jim Allevinah est venu de façon inopinée. Normalement, le Gabon devrait remettre la balle aux ghanéens pour le fair play après qu’un des leurs est par terre.

Mais les Panthères ont décidé de jouer au malin en continuant le jeu sans remettre le ballon aux Black Stars. Ce geste a suscité l’ire de André Ayew et de ses coéquipiers qui se sont lancés dans une bagarre après le dernier coup de sifflet.

Élu homme du match, le joueur de Al-Sadd en Qatar s’est prononcé sur la situation en traitant les gabonais de petits joueurs. «C’est le football. Le Gabon l’a joué très petit, pas de fairplay», a-t-il lancé.

«Je pense que si Aubameyang et Mario Lemina avaient joué, ceci n’allait pas se passer. Mais c’est le football. On aurait pu être solides et marquer des buts. On donnera tout pour le dernier match et se qualifier au second tour», a ajouté un André Ayew très énervé.