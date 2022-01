CAN 2021 : après leur sanction et élimination, les Comores envoient un message à la CAF

La Fédération des Comores a écopé d’une amende d’environ 4.500 euros en raison du flocage artisanal qui avait été effectué sur le maillot de Chaker Aladhur, lors de l’élimination de l’équipe en huitième de finale de la CAN 2022 face au Cameroun. Une décision que ne comprend pas l’instance, qui répond à la CAF.

La Fédération des Comores renvoie l’ascenseur. Sanctionnée de trois amendes d’un montant total de 17.000 dollars américains (environ 15.000 euros) pour un comportement «irresponsable», l’institution a vivement réagi dans un communiqué.

«C’est avec regret et consternation que nous avons pris connaissance des sanctions prises contre les Comores par la CAF. Depuis le début de la compétition, l’équipe nationale des Comores s’est montrée exemplaire, résolumment respectueuse des règlements de la compétition, des protocoles sanitaires Covid-19 et de la plus noble éthique sportive.»

La préparation de son huitième de finale contre le Cameroun a été fortement perturbée par le Covid-19, puisque 12 joueurs, dont les trois gardiens, avaient été testés positifs. Malgré un test négatif à quelques heures du coup d’envoi, Ali Ahamada n’a finalement pas pu disputer la rencontre en raison d’un changement de règlement, laissant la place au défenseur Chaker Alhadhur.

«Cette situation inédite a bouleversé notre organisation de match et le numéro de maillot de notre joueur enregistré dans le système CMS», poursuit la fédération, qui rappelle le cas Wahbi Khazri, autorisé à jouer cinq jours après avoir été testé positif.

Un flocage à 4.500 euros

Une inégalité de traitement qui ne plait pas à la fédération des Comores, qui appelle la CAF à «respecter et refléter l’ensemble des nations, sans distinction ni discrimination, pour un football plus accessible et plus inclusif», note le communiqué qui estime que ces sanctions contribuent à «jeter un peu plus la suspicion sur le traitement injuste» subi par la délégation comorienne, «résolument engagée à pratiquer et défendre un football vecteur de plaisir, d’espoir, d’équité et d’opportunité pour toutes ses composantes.»

Face au Cameroun (2-1), Chaker Alhadhur avait bricolé son maillot pour recouvrir le n°16 par le n°3 avec du ruban adhésif. Un bricolage qui n’avait pas plu à la CAF, qui a sanctionné la fédération comorienne d’une amende de 5.000 dollars (environ 4.500 euros). Pour son premier match de CAN, le joueur de l’AC Ajaccio a réalisé une performace remarquable dans les buts, malgré la défaite de son équipe.

AS