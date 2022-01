CAN 2021 : après l’élimination de l’Algérie, Riyad Mahrez sort du silence

Après la victoire 2-1 du Cameroun face aux Comores, le gardien des Lions indomptables André Onan était très mécontent de la prestation de son équipe.

Si le Cameroun s’est qualifié pour les quarts de finale aux dépens des Comores (2-1), cette victoire face à une équipe diminuée et réduite à dix après quelques minutes de jeu ne dissipe pas les doutes sur les Lions Indomptables à cette CAN 2021.

A commencer aux yeux de leur dernier rempart, André Onana. Le gardien de but de l’Ajax n’a pas mâché ses mots en zone mixte après la rencontre. «Je suis content de notre victoire, mais pas satisfait de notre prestation. On a joué contre une équipe qui avait des problèmes de gardien, il (Chaker Alhadhur) a fait son best. Il a fait une bonne prestation», a réagi Onana, très critique envers l’attitude de son équipe.

«On n’a pas su faire preuve d’humilité et je pense que c’est ce qui nous manque aujourd’hui. On doit reconnaître nos erreurs, être critiques avec nous-mêmes. On va parler en interne. La victoire finale c’est tout ce qu’on veut, mais il faut essayer de gagner avec la manière.

Jouer ainsi contre un adversaire à dix contre onze, avec la qualité et les joueurs qu’on a, c’est une honte pour nous, moi le premier. Je dois assumer, je n’ai pas su gérer la défense. On a commis des erreurs. On va en parler.»