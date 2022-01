CAN 2021 – aperçu du groupe C : Ghana, Maroc, Gabon, Comores

Place au groupe C de la CAN 2021. Dans ce groupe assez équilibré, seul les Comores présentent de doute. Le Ghana, le Maroc et le Gabon sont de véritables guerriers qui vont beaucoup se bousculer. Voici un aperçu de chaque équipe selon Onvoitout.fr .

Ghana : Les Black stars, un rival sérieux de la CAN

Les Black stars du Ghana ont été confrontées à un énorme problème de joueurs refusant de répondre aux appels de l’équipe nationale et gardant leur concentration sur les clubs pour lesquels ils jouent. Ils vont manquer le joueur de Southampton Mohammed Salisu qui a refusé l’appel à jouer pour le Ghana.La force du Ghana réside dans le retour de l’entraîneur serbe Milovan Rajevac après une période de onze (11) ans. Il a mené les Black stars à la coupe du monde 2010 en Afrique du Sud et sa tâche principale sera de voir s’il peut ajouter les trophées de la CAN alors qu’il vise la cinquième avec son équipe de stars dirigée par Andre Ayew. Les ghanéens campent actuellement au Qatar où elles affronteront l’Algérie en match amical.

Maroc : Les Lions de l’Atlas vont-ils rugir ?

Les Lions de l’Atlas sont les détenteurs du championnat CHAN, un tournoi pour les joueurs locaux et seront chargés d’imiter la même chose alors qu’ils ouvrent leur quête de l’or au Cameroun.Ils manqueront le milieu de terrain de Chelsea Hakim Ziyech, qui a été abandonné par l’entraîneur Vahid Halilhodzic pour des actions d’indiscipline lors de ses précédentes convocations et se présentera pour l’équipe nationale.

Gabon : Les Panthères assoiffés de la Coupe, mais auront la tâche difficile

Gabon sont surnommés les Brésiliens mais ils n’ont pas réussi à marcher dans la voie de ce qu’ils veulent être et leur meilleure performance à la CAN a été en 2017 lorsqu’ils ont organisé le tournoi mais ont été éliminés invaincus car ils n’ont pas pu faire quelque chose hors du groupe. Ils n’ont pas réussi à se qualifier pour l’édition 2019. Les panthères dirigées par l’entraîneur Patrice Neveu viseront au moins une place dans les 16 derniers en fonction de leurs performances de groupe.

Comores : Les débutants de la CAN

Comores ont déjà dépassé leurs sommets, un début dans le grand tournoi africain leur suffit juste pour célébrer et l’histoire sera écrite alors qu’ils disputeront leur premier match en CAN.