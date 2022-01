CAN 2021 : André Ayew traite les Gabonais de «petits joueurs» !

André Ayew n’a pas digéré l’attitude des Gabonais face au Ghana (1-1) ! Alors qu’au coup de sifflet final, une bagarre générale a éclaté, entraînant l’exclusion de Benjamin Tetteh, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille à réagi au micro de Canal+ Sport Afrique.

Celui qui avait ouvert le score magnifiquement pour les Black Stars a déclaré : «C’est le football, je pense que le Gabon l’a joué très petit, très «unfairplay», une marque de petits joueurs.

Ça s’est vu que Aubameyang et Mario (Lemina) n’ont pas joué parce s’ils avaient été sur le terrain, je ne pense pas que ceci se serait passé.

C’est le football, on aurait dû marquer plus et être plus possible. Ce n’est pas grave, on va se préparer, tout faire pour gagner le dernier match et préparer le prochain tour.»

Le Ghana jouera sa qualification pour les 8es de finale de la CAN contre les Comores, mardi 18 janvier à 20h.