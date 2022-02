CAN 2021 : «Aller en finale sans…», Sadio Mané

Auteur d’une bonne performance face au Burkina Faso, Sadio Mané a encore montré qu’il est le patron de l’équipe. Buteur et passeur décisive sur le deuxième but des lions du Sénégal, l’attaquant de Liverpool a livré un prestation XXL. Il a été désigné homme du match après la victoire de son équipe, qui va jouer la finale dans quelques jours.

Interrogé sur le parcours du Sénégal, Mané a répondu avoir atteint une partie de leur objectif et il affirme que gagner la finale est l’objectif fixé par l’équipe du Sénégal. Il a aussi évoqué la difficulté avec le Covid-19, qui n’a pas épargné le Sénégal.

«Vous même (les journalistes) devez le savoir, ça n’a pas été évident pour nous. On a eu des cas de Covid-19, on a pratiquement pas eu de match amical, il y a eu des joueurs qui n’ont pas joué pendant 2/3 mois. Mais on a su faire avec. Passer ce cap, c’est normal», a déclaré en zone mixte.

Avant de poursuivre : «On a su garder notre sérénité et notre expérience. Aller en finale sans la gagner serait zéro. Le plus important pour nous c’est de gagner ce trophée. Vous en êtes conscients. On va essayer de garder notre calme, avoir les pieds sur terre».