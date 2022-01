CAN 2021 : 10 cas de Covid-19 dans l’équipe de Guinée Bissau

Avec ses débuts à la CAN prévus pour le mardi 11 janvier prochain contre le Soudan, l’équipe de Guinée-Bissau est prise avec 10 cas positifs de Covid-19.

Les personnes infectées ont pris consciences de la situation après des tests de routine de la Confédération africaine de football, effectués au Cameroun, pays qui a organisé le tournoi. Lors de tests effectués au Portugal et déjà sur le territoire guinéen, il n’y a eu aucun cas positif.

Parmi les éléments isolés se trouvent six joueurs où il y en a 18 disponibles pour le moment. Deux membres de l’équipe technique, Orlando Costa et Alexandre Lopes, et plusieurs autres du staff médical dont le kinésithérapeute et aussi le Portugais Vitor Pimenta.