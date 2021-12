Camille Anguenot, 19 ans, a avoué avoir poignardé et étranglé à mort Théo, 23 ans

Camille Anguenot a avoué en garde à vue le meurtre de Théo Decouchant. Ce jeune homme de 23 ans avait disparu dans la nuit du 29 au 30 novembre dernier après avoir passé la soirée chez cette jeune fille de 19 ans ans à Oiselay-et-Grachaux, en Haute-Saône.

Après on n’a plus aucun signe de vie. Camille Anguenot avait affirmé que le jeune homme avait quitté son domicile après la soirée.

Mardi, une perquisition a été effectuée dans l’appartement de la jeune femme au cours de laquelle le corps sans vie du disparu a été découvert.

La jeune femme a expliqué avoir porté un coup de couteau à Théo, mais cette blessure n’a pas été mortelle. Elle a alors étranglé à mort le jeune homme.

La jeune fille a ensuite dissimulé le corps dans un placard. Puis elle a utilisé la voiture et la carte bancaire de Théo avec laquelle elle a acheté des bijoux.

La suspecte a expliqué que le jeune homme, avec qui elle entretenait une relation amicale, s’était montré insistant.

C’est alors qu’elle lui aurait asséné un premier coup de couteau au niveau du foie, et se serait réfugiée dans une autre pièce du logement.

Elle explique ensuite que le jeune homme aurait continué de se manifester en l’insultant. Et c’est dans un second temps qu’elle l’aurait étouffé.

Camille Anguenot qui s’était montrée détachée en garde à vue s’es t effondrée en pleurs devant la Juge d’Instruction.

La jeune femme de 19 ans avait partagé l’avis de disparition sur son compte Facebook. Sur cette même page, une amie du jeune homme a publié ce commentaire :

«Meuf comment tu peux oser partager ça après l’avoir tuer ? T’es complètement folle et tu es surtout une grosse merde. Je te souhaite que du malheur dans ta vie et j’espère que le mal que tu fais te retombera dessus. Pour une fois que la justice fasse son travail, et que tu finisses tes jours en prison ronger par la honte et la douleur»