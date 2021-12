Cameroun : Samuel Eto’o réagit à son élection

Pour renforcer son équipe, l’entraîneur allemand de Chelsea Thomas Tuchel s’intéresse à un milieu de terrain du Real Madrid.

Avec le retour de Carlo Ancelotti au commandement technique du Real Madrid, Casemiro perd une partie du rôle de premier plan qu’il avait eu les autres saisons, notamment avec Zinedine Zidane à la tête de l’équipe. Maintenant, avec l’entraîneur italien, Casemiro perd du temps de jeu et, malgré le début de la plupart des matchs, un scénario d’incertitude sur l’avenir du joueur commence à émerger.

Selon El Nacional , le milieu de terrain brésilien n’est pas l’un des joueurs les plus appréciés de l’équipe de Carlo Ancelotti, qui le met sur le terrain faute de meilleures options. En ce sens, le Real Madrid cherchera à s’assurer un milieu de terrain défensif pour remplacer Casemiro, qui n’a pas été au même niveau cette saison qu’il a joué les autres années au club merengue .

Dans le même temps, plusieurs équipes suivent de près la situation du milieu de terrain brésilien, avec Chelsea en tête de liste des candidats. Casemiro est perçu comme l’un des favoris de Thomas Tuchel pour renforcer un milieu de terrain où il n’a personne avec qui rivaliser au même niveau que Jorginho et N’Golo Kanté, les intouchables du coach des bleus .

A 29 ans et après des passages à Porto et São Paulo, Casemiro est peut-être sur le point de relever un nouveau défi dans sa carrière, la Premier League étant, pour l’instant, la destination la plus probable.