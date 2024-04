Cameroun : Samuel Eto’o, président de la Fécafoot, convoqué par la CAF

Les enfants de l’attaquant du Bayern Munich, Harry Kane, ont été victimes d’un accident de la route lundi après-midi près de Munich, en Allemagne. Heureusement, personne n’a été gravement blessé.

Les trois enfants de Kane, Louis (3 ans), Vivienne (5 ans) et Ivy (7 ans), se trouvaient dans un van qui a été percuté par une autre voiture sur une bretelle d’autoroute. Sa femme, Katie, et leur plus jeune enfant n’étaient pas dans le van au moment de l’accident, selon les médias allemands.

Les enfants ont été transportés à l’hôpital par mesure de précaution, mais aucun d’eux n’a subi de blessure. Les cinq autres personnes impliquées dans l’accident n’ont pas connu de grosses blessures non plus, selon le rapport de la police.

Cet accident n’a visiblement pas perturbé Harry Kane. Sur la pelouse de l’Emirates Stadium le lendemain, l’attaquant du Bayern Munich n’a pas tremblé sur son pénalty et a contribué au match nul contre Arsenal (2-2).