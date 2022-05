Cameroun : Samuel Eto’o prend une importante décision à la Fecafoot

Alors que l’Algérie fulmine depuis l’élimination des Fennecs lors des barrages pour la Coupe du monde, la Fédération camerounaise a limogé une dirigeante pour malversations financières.

La Fédération camerounaise vit des heures agitées. Conséquence de la colère de l’Algérie depuis la victoire surprise des Lions indomptables lors du match retour des barrages pour la Coupe du monde 2022.

Depuis le 29 mars, date de la défaite à Blida des troupes de Djamel Belmadi, les Algériens fulminent. La faute à l’arbitrage jugé scandaleux de Bakary Gassama, la fédération n’ayant d’ailleurs pas hésité à déposé un recours auprès de la FIFA.

Récemment, Djamel Belmadi en a ainsi remis une couche au sujet de l’arbitre gambien. De quoi provoquer la colère de la Fecafoot, qui y est allé d’un communiqué au vitriol pour déplorer l’aigreur du camp algérien.

La Fédération camerounaise s’est montrée tout aussi intransigeante, jeudi, avec sa directrice marketing, renvoyée pour de supposées malversations financières.

«Madame Liliane Ngo Mbog Binyet, précédemment Chef de Département Marketing et Responsabilité Sociétale, ne fait plus partie des effectifs de la Fecafoot à cause de soupçons de malversations financière», a fait savoir la fédération dirigée par Samuel Eto’o.

Prenant soin d’ajouter: «Dès lors la Fédération Camerounaise de Football, ne saurait être tenue responsable d’actes posés par cette ancienne collaboratrice.»

La Fecafoot se garde bien de donner des détails sur les faits reprochés à son ancienne collaboratrice. De quoi évidemment entretenir la suspicion en Algérie…