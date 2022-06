Cameroun : Samuel Eto’o fait une grande annonce sur la Coupe du monde 2022

Après l’égalité dans le Benito Villamarín, l’attaquant portugais a révélé qu’il se concentrait sur la victoire d’une autre édition de la Ligue des Nations.

Cristiano Ronaldo a débuté le match Espagne vs Portugal pour la Ligue des Nations sur le banc des remplaçants. Lorsque l’horloge marquait 62 minutes et que l’équipe portugaise perdait 1-0, L’attaquant est entré sur le terrain et a ainsi contribué à générer des occasions de marquer.

Ensuite, ceux menés par Fernando Santos ont retrouvé l’égalité et malgré le fait que l’attaquant n’ait pas autant participé, il a félicité ses coéquipiers.

Après le match, l’homme de Manchester United a souligné le point qu’il a obtenu au Benito Villamarín. De même, il a exprimé sa volonté de remporter à nouveau le trophée de ce tournoi, tout comme il l’avait fait lors de l’édition 2018-2019 en battant les Pays-Bas en finale.

«La Ligue des Nations est une compétition qui sera liée à jamais à l’équipe nationale, la première à remporter ce trophée», a publié le populaire CR7 via son compte Instagram.

De la même manière, il a mentionné que l’équipe est compromise. «Le début de cette édition, avec un tirage important en Espagne, renouvelle notre ambition. Toujours la même, la même chose qui nous émeut et nous unit à tout moment : gagner pour le Portugal !», il ajouta.

Après le match, le directeur technique de l’équipe nationale portugaise, Fernando Santos, a été interpellé pour avoir laissé Cristiano Ronaldo sur le banc : «C’était une option technique et tactique. Cela nous a semblé la meilleure solution pour la façon dont nous voulions aborder le jeu», a-t-il exprimé en conférence de presse.

De plus, le DT a également été encouragé à parler de l’équipe et de son évolution sur le terrain de jeu. Avec Cristiano Ronaldo disponible, cela augmente également le facteur de surprise de l’avoir à votre disposition. De cette façon, il a continué à justifier l’absence du populaire CR7.

«Une équipe différente [Portugal], en termes de travail et de positionnement sur le terrain, avec des choses différentes. Cela me semblait être une bonne solution et j’avais Cristiano disponible pour sauter sur le terrain quand il en avait besoin», a-t-il poursuivi dans une interview à Sport TV.