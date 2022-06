Samuel Eto’o : l’international camerounais condamné à 22 mois de prison !

Samuel Eto’o a été condamné à 22 mois de prison pour fraude fiscale par la justice espagnole. Une peine qu’il n’effectuera pas grâce à son casier judiciaire vierge.

Poursuivi par la justice espagnole pour fraude fiscale lors de son passage à Barcelone, Samuel Eto’o est désormais fixé sur sa sanction. Ce lundi, l’ancien attaquant du Barça a été condamné à 22 mois de prison pour avoir caché 3,8 millions d’euros au Trésor Public espagnol lorsqu’il jouait pour le club catalan, entre 2006 et 2009.

L’international camerounais a plaidé coupable et annoncé qu’il paierait son amende. Son agent de l’époque, José Maria Mesalles, a quant à lui été condamné à un an de prison, mais aucun des deux n’ira en raison de leur casier judiciaire vierge et de la rareté de l’application des peines inférieures à 2 ans sur le territoire espagnol. En 2016, Lionel Messi et son père avaient été condamnés à 21 mois de prison mais avaient également pu rester libres.

Une lourde amende et une plainte déposée

Samuel Eto’o devra payer une amende à hauteur de 1,8 million d’euros, elle sera de 900 000 pour Mesalles. Mais ce n’est pas tout, Mundo Deportivo rapporte que l’actuel président de la fédération camerounaise va porter plainte contre son ancien agent pour escroquerie et détournement dans la gestion de ses avoirs.

«Je reconnais les faits et je paierai, mais il faut rappeler que j’étais enfant à l’époque et que j’ai toujours fait ce que mon père (Mesalles) me demandait de faire», a-t-il confié.