Cameroun : Samuel Eto’o annonce officiellement sa candidature

Alors qu’il fait un grand retour à Manchester United, on savait que Cristiano Ronaldo aurait subi une arnaque pour 288 mille euros.

Les premiers matchs de Cristiano Ronaldo dans son deuxième cycle à Manchester United sont conformes aux attentes. L’attaquant a inscrit quatre buts lors de ses trois premières rencontres cette saison avec les Diables rouges et sa contribution est déjà perceptible du côté d’Ole Solskjaer.

Au milieu du grand moment de Cristiano, le journal portugais Jornal de Notícias a publié mercredi un article dans lequel il détaille que l’attaquant a subi une fraude pour détourner des fonds de sa carte de crédit et que les footballeurs Nani et Manuel étaient également impliqués. Fernandes et le représentant Jorge Mendes.

Selon le média, Ronaldo a été facturé environ 200 déplacements qu’il n’a pas effectués pour 288 milliers d’euros entre 2007 et 2010 par la société Geostar.

Maria Silva, une agente de cette société, était chargée de servir personnellement des sacs de football et d’autres personnages, elle avait donc accès à leurs cartes de crédit.

Cependant, l’employée de l’agence de voyages retirait les fonds du compte bancaire jusqu’à ce qu’elle soit découverte. En 2017, l’agent de 53 ans a été condamné par le tribunal de Porto à quatre ans de probation, en plus d’une sanction pécuniaire.

La société a été obligée de payer intégralement tout l’argent retiré des comptes de Cristiano Ronaldo et des autres personnes impliquées. Silva, pour sa part, reste en probation et paie l’agence par mensualités pour l’argent qu’il a volé.