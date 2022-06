Cameroun : l’énorme geste de Samuel Eto’o pour éviter la prison !

La chanteuse sensationnelle nigériane, Tiwa Savage, s’est tournée vers les médias sociaux pour exprimer sa tristesse alors que d’autres célébrités célèbrent la fête des pères.

C’est la fête des pères et de nombreuses stars de Nollywood et d’autres célébrités se sont tournées vers les médias sociaux pour répandre l’amour sur leurs conjoints et leurs pères pour leur amour et leurs soins.

Pour Tiwa Savage, c’est un triste jour pour elle alors qu’elle se souvient de la mort de son père. Selon Tiwa Savage, c’est sa première fête des pères sans son père. Elle a prié pour qu’il continue à reposer en paix. Elle a écrit : «Ma première fête des pères sans toi. Continuez à reposer en paix»

Selon Naija News, Tiwa Savage a été endeuillée le 20 juillet 2021 après avoir perdu son père. Dans le message partagé en ligne, la chanteuse a déclaré que son père luttait contre une maladie non divulguée et s’était battu jusqu’à la fin. Elle a écrit: «Tu t’es battu jusqu’à la fin, tu t’es vraiment battu papa, ça a été dur pour toi ces deux dernières années mais tu te reposes maintenant».