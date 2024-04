Cameroun : le ministre des Sports répond fermement à Samuel Eto’o

Après plus d’une décennie à la tête de Liverpool, Jürgen Klopp s’apprête à quitter le club à la fin de la saison, laissant derrière lui un héritage immense et des émotions contrastées dans le cœur des joueurs. Parmi eux, Virgil Van Dijk, le capitaine des Reds, a exprimé ses sentiments face à ce départ imminent.

Depuis son arrivée à Liverpool, Jürgen Klopp a été bien plus qu’un simple entraîneur pour Virgil Van Dijk et ses coéquipiers. Il a été un mentor, un guide et un ami, forçant le respect et l’admiration de tous ceux qui ont eu la chance de travailler avec lui.

Dans une déclaration chargée d’émotion, le défenseur néerlandais a fait part de ses appréhensions quant au départ de Klopp : «Je suis une personne émotive, je n’aime pas dire au revoir. Ce moment va être horrible. En tant que capitaine, je parlerai probablement un peu, mais je redoute ce jour.»

Pour Van Dijk, la meilleure manière de rendre hommage à Klopp est de terminer la saison en beauté. «Cela rendrait les choses plus faciles si nous réussissions une belle fin de saison, c’est désormais le but premier», a-t-il déclaré.