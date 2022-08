Cameroun : «l’Algérie est le premier pays qui m’a…», les mots forts de Samuel Eto’o

L’attitude de Kylian Mbappé lors de son match de reprise face à Montpellier n’a clairement pas été du goût de Franck Leboeuf, champion du monde de France en 1988.

La nouvelle saison ne démarre pas sous les meilleurs auspices pour Kylian Mbappé. Gêné par une douleur aux adducteurs, le champion du monde a tout d’abord dû prendre son mal en patience avant de retrouver les terrains.

Et pour son match de reprise, samedi, contre Montpellier, l’ancien Monégasque a connu une soirée particulièrement difficile malgré la tranquille victoire du PSG (5-2).

Et plus que son penalty raté, c’est bien sa mauvaise humeur et des tensions avec Neymar qui ont marqué les esprits. Une attitude pointée du doigt qui lui aurait valu des remontrances de Luis Campos, le conseiller sportif du club de la capitale.

Consultant pour ESPN, Franck Leboeuf a lui aussi été particulièrement critique avec le crack de Bondy. «Si j’étais Christophe Galtier, à la fin du match je lui aurais dit : «Kylian, je t’aime beaucoup, mais qu’est-ce que tu fais ? C’est la dernière fois que tu fais ça. Je me fiche que tu sois la star de l’équipe, tu ne peux pas faire ça.» C’est une honte», a ainsi lancé le champion du monde 98,

Ajoutant : «J’ai honte maintenant parce que je l’adore et je ne comprends pas. C’est un exemple pour la jeunesse, il le sait et il n’aurait jamais dû faire ça.»

«Ça ne serait jamais arrivé dans les années 90. Si j’avais fait quelque chose comme ça, quelqu’un serait venu vers moi et m’aurait dit : «Tu te prends pour qui ? Peu importe si tu as gagné la Coupe du monde ! On est Chelsea, joue, ferme-la et cours !», a renchéri l’ancien défenseur des Blues.

«C’est ce que Marquinhos aurait dû faire. Moi je me serais rapproché de Kylian et je lui aurais dit : «Qu’est-ce que tu fais ? C’est la dernière fois ! La prochaine fois on ira dans le vestiaire et je te montrerai comment ça marche.»», a-t-il déclaré.