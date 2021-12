Cameroun : la réaction de Ronaldinho après la victoire de Samuel Eto’o à la Fecafoot

Alors qu’il est régulièrement annoncé au PSG ou en équipe de France, Zinedine Zidane a eu la confirmation vendredi soir que Didier Deschamps n’était pas forcément prêt à laisser sa place après la Coupe du monde 2022.

Le Paris Saint-Germain ou l’équipe de France ? Ces derniers mois, et plus encore ces dernières semaines, l’avenir de Zinedine Zidane fait beaucoup parler. Et si l’ancien meneur du jeu du Real Madrid a également été annoncé du côté de Manchester United, son avenir devrait s’écrire en France, avec les Bleus ou le PSG.

Les deux options sont alléchantes: prendre en main la sélection de son pays, avec qui il a déjà remporté une Coupe du monde en tant que joueur, ou récupérer l’un des clubs les plus puissants de la planète, avec une constellation de stars.

Mais il y a une différence notable entre les deux postes: le second change souvent de propriétaire, alors que le premier est occupé depuis bientôt 10 ans par le même homme, Didier Deschamps.

Deschamps pas près de céder sa place ?

Vendredi, le sélectionneur des Bleus était d’ailleurs sur RMC. Et Zidane a ainsi eu la confirmation suivante: son ancien coéquipier chez les Bleus n’a pas forcément l’intention de lui laisser la place sur le banc des doubles champions du monde.

Interrogé sur «ZZ», «DD» a ainsi eu cette réponse très diplomatique: «J’ai pris la place de Laurent Blanc, quelqu’un prendra ma place. Cela sera Zizou ou un autre. Ce n’est pas le fait que j’aime ou pas, il faut que les conditions soient réunies. Zizou a un lien avec l’équipe de France. Avec lui on a dit qu’il serait sélectionneur quand il a lancé sa carrière. S’il le veut et si les conditions sont réunies tant mieux.»

Mais parmi les conditions à réunir, la plus importante, c’est bel et bien que Deschamps ne soit plus sélectionneur des Bleus. Et il n’est pas certain que ce soit le cas après la Coupe du monde au Qatar.

«Je ne sais pas si je resterai après la prochaine Coupe du monde et je ne m’en préoccupe pas, a ainsi répondu Deschamps. Continuer est une possibilité, ça l’a toujours été. Je ne me suis jamais soucié du lendemain.»

S’il est sans doute trop tôt pour que Deschamps annonce son départ, cette déclaration a de quoi faire réfléchir Zidane, qui n’a probablement pas envie d’attendre jusqu’en 2024 (ou plus !) que le poste qu’il convoite se libère. De quoi l’inciter à accepter l’offre du PSG ?