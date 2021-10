Cameroun : la Coupe d’Afrique des Nations 2022 finalement reportée ?

L’entraîneur a révélé que Neymar et Mbappé avaient mal compris ses propos sur Lionel Messi et le Ballon d’Or, il a donc dû clarifier cette situation. «N’importe quel joueur de Paris serait bien s’il le gagnait», a-t-il déclaré.

Il y a quelques jours, lorsqu’on lui a demandé qui méritait de remporter le Ballon d’Or, Mauricio Pochettino a été clair et a déclaré: «Ce doit être pour Lionel Messi sans aucun doute. Et si je n’entraînais pas Messi, je dirais Messi. Je vous réponds avec mon cœur. Je dis toujours ce que je ressens. Lewandowski et Cristiano devraient être sur le podium.» Et ces propos ont généré un problème inattendu avec Neymar et Kylian Mbappé.

«J’ai eu un problème pour dire que Messi devrait gagner le Ballon d’Or. Neymar et Mbappé m’ont dit pourquoi pas eux. En tout cas, n’importe quel joueur parisien serait bien s’il le gagnait, mais Leo le mérite», a-t-il déclaré en plaisantant..

Cette phrase a suscité la controverse à Paris bien que, bien sûr, le premier favori pour la remporter soit l’Argentin. Son arrivée au PSG a généré une énorme révolution mais, jusqu’à présent, ils n’ont pas réussi à s’entendre pour que le potentiel de l’équipe soit encore plus grand.

Ce lundi c’est Thierry Henry qui est apparu sur scène pour critiquer l’entraîneur de Rosario, exprimant que Messi est isolé et joue dans une position qui ne le favorise pas.

Quand il a eu ses stars disponibles, il a placé Neymar au centre avec Mbappé comme référence de zone, Messi à droite et Di María à gauche. Cependant, ces positions ne sont pas figées et ont tendance à alterner, c’est pourquoi plusieurs fois Ángel surprend à droite, Kylian à gauche et même Messi avec un faux neuf.