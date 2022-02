Cameroun : David Eto’o fait des confidences sur son frère, Samuel Eto’o

Invité vendredi à l’Emission Life Week end sur Life Tv, le frère cadet de Samuel Eto’o, David Eto’o, qui a eu également une carrière de footballeur, a affiché ses regrets de n’avoir pas évolué dans sa carrière de footballeur, alors qu’il estimait qu’il avait pourtant le niveau.

«Je n’ai pas été sérieux», a-t-il indiqué avant de revenir sur la plus grosse crise qu’il a eue avec son ainé qui occupe aujourd’hui, le poste de président de la Fédération camerounaise de football.

«A l’époque, je signe à Majorque, j’ai 16 ans, je signe professionnel, mon frère me fait venir, j’étais à Barcelone, je signe professionnel, je gagne 9000 euros( 5,8 millions de Fcfa) net par mois. J’ai droit à 7 ou 8 billets d’avion en première classe.

Je me teins les cheveux, je fais les boucles, un gamin de 16 ans, je m’acheté une Audi sans permis (…) je l’envoie à Londres pour qu’on me la transforme (…) avec des ailes qui s’envolent comme ça… j’arrive aux entraînements, mon frère me voit, il devient fou.

Il dit mais «tu es malade … tu as 16 ans, tu n’as pas de permis et tu as une voiture». Ça c’était la plus grosse crise, il est resté peut-être un an, il ne m’a pas parlé (…) mais mon frère avait raison, c’est un visionnaire», a-t-il témoigné.

David Eto’o est également revenu sur l’un de ses plus beaux souvenirs avec son frère. «J’ai tellement de beaux souvenirs avec mon frère. Je me rappelle cette nuit-là, le jour où nous étions dans sa chambre en Ebène, au quartier, quand ma mère vendait encore du poisson, et il me dit: David là je joue à UCB (club au Cameroun), mais tu vas voir, dans deux ou trois ans, je vais t’acheter une Ferrarri. Je le regarde comme ça, je dis mais regardez-moi celui-là, qu’est-ce qu’il raconte (…) et il l’a fait», a-t-il affirmé.