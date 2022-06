Cameroun : «C’est la légende du Barça qui méritait de remporter plusieurs Ballons d’Or…», Samuel Eto’o

Dans un large entretien accordé à L’EQUIPE ce jeudi, Zinedine Zidane n’exclut pas de venir un jour prendre les rênes du PSG malgré son identité marseillaise et son refus de rallier le club de la capitale cet été :

«Il ne faut jamais dire jamais. Surtout lorsque vous êtes entraîneur aujourd’hui. Quand j’étais joueur, j’avais le choix, presque tous les clubs. Entraîneur, il n’y a pas cinquante clubs où je peux aller.

Il y a deux ou trois possibilités […] Si je repars dans un club, c’est pour gagner. Je le dis en toute modestie. C’est pour cela que je ne peux pas aller n’importe où», indique l’ancien entraîneur du Real Madrid, qui se voit en revanche devenir sélectionneur de l’équipe de France dans un avenir proche :

«J’en ai envie, bien sûr. Je le serai, je l’espère, un jour. Quand? Ça ne dépend pas de moi. Mais j’ai envie de boucler la boucle avec l’équipe de France. J’ai connu cette équipe de France en tant que joueur. Et c’est la plus belle des choses qui me soient arrivées! Mais vraiment ! C’est le summum». Le ton est donné pour la suite de la carrière de Zidane.