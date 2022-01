Cameroun : «Ce soir je te tue», Samuel Eto’o

Interrogé sur son avenir alors qu’il est prêté par le FC Barcelone à l’Atlético de Madrid, Antoine Griezmann ne semble pas prêt à rejoindre la Bundesliga.

«Je n’y ai jamais vraiment pensé, car depuis mon passage à la Real Sociedad, je me suis toujours senti bien là où j’étais, et finalement, c’est ici, à l’Atlético, que je me sens le plus à l’aise et le plus heureux. Et je ne veux pas changer encore une fois», assure-t-il dans une interview accordée à Transfertmarkt.