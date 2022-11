Cameroun 0-1 Suisse : Breel Embolo dit pourquoi il n’a pas célébré son but

Shakira vit des moments un peu plus calmes après la séparation conflictuelle avec qui a été son compagnon pendant plus d’une décennie, le désormais ex-footballeur Gerard Piqué. C’est pourquoi il profite de ses journées tranquilles pour se consacrer à la musique et à ses engagements à venir.

La chanteuse colombienne participera à la cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde Qatar 2022 et elle ne veut rien improviser. De cette façon, nous pouvons voir comment Shakira, qui maintient en tout cas un cours juridique avec Piqué, traverse un bon moment. Même en tenant compte du fait que son héritage était également connu.

Selon Celebrity Net Worth, la valeur nette de Shakira est de 300 millions de dollars, tandis que la chanteuse colombienne, rien qu’en 2012, a réussi à gagner 12 millions de dollars pour sa participation à l’émission The Voice. Après sa séparation avec Piqué, Shakira garde ses finances au top.

Shakira est considérée comme la deuxième chanteuse latine la plus titrée de tous les temps, derrière Gloria Estefan, et l’une des stars les plus millionnaires de l’industrie musicale. Malgré la rupture avec Gerard Piqué, Shakira sait gérer ses finances et les mène à bien.

La séparation avec Piqué a joué favorablement pour Shakira dans l’environnement musical, car ses vues sur Spotify ont augmenté. Avec cela, elle est redevenue l’artiste latine avec le plus de vues. De plus, Shakira est devenue l’une des trois chanteuses à avoir deux vidéos YouTube dépassant les 2 milliards de vues.

Les activités de Shakira en dehors de la musique

Shakira se démarque non seulement dans l’environnement musical, mais possède également plusieurs entreprises qui la remplissent de millions chaque année.

De cette façon, après le scandale avec Piqué, les affaires sourient à Shakira et actuellement ses investissements l’ont aidée à générer une énorme richesse.

La chanteuse colombienne a investi en 2014 dans une société pour lancer une ligne de jouets pour bébés. Elle a également touché au domaine de la beauté et de la mode.

De plus, Shakira a une ligne exclusive de parfums. La chanteuse colombienne a assuré l’avenir de ses enfants, qu’elle partage avec Gerard Piqué, grâce à son entreprise.